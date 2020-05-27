Ситуацию с коронавирусом в Москве признали полностью контролируемой

Ситуация с коронавирусом в Москве самая напряженная среди всех регионов, однако на данный момент она полностью контролируемая, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Андреева заявила на заседании в Мосгордуме, что «в связи с условиями самоизоляции у нас все органы власти Москвы проводят подобные совещания в виде онлайн-конференций, потому что ситуация в городе самая напряженная из всех регионов», передает РИА «Новости».

«По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая – это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая», – добавила она.

Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировали 8 тыс. 338 новых случаев коронавируса, в Москве – 2 тыс. 140. Всего в стране выявлено 370 тыс. 680 вирус-положительных пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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