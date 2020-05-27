В России подтвердили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 370 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2140, Подмосковье – 793, Санкт-Петербурге – 387.

Всего в стране выявлено 370 тыс. 680 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 142 тыс. 208 человек, из них 11 тыс. 79 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 3968 человек.

Накануне, 26 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8915. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 577.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.