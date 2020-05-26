Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно данным на 12.00 мск, число случаев заражения в мире составляет 5 млн 508 тыс. 904. Скончались 346 тыс. 508 человек с COVID-19, передает РИА «Новости».

Количество выздоровевших во всем мире составляет 2,234 миллиона.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 3807 человек. Накануне, 25 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8946. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 31.

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