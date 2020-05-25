Соловьев объяснил отказ от интервью Гордону

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не стал бы общаться с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, поскольку он не является журналистом в традиционном понимании и преследует совершенно другие цели.

«Он не журналист. Он напрямую себя называет... Кто он у них? Специалист по допросам СБУ? То есть он агент СБУ. Даже их президент, это перерождение Голобородько, сказал: «Наш агент». Хотя с другой стороны, какой президент, такой и агент», – заявил Соловьев «Царьграду», объясняя свой отказ от интервью.

По словам телеведущего, Гордон является продолжателем дела немецкого гауляйтера, редактора антисемитской газеты «Штурмовик» и идеолога расизма Юлиуса Штрейхера, который был казнен по решению Нюрнбергского трибунала. Соловьев напомнил, что столь суровый приговор Штрейхер получил не за журналистскую деятельность, а за то, что занимал высокие нацистские посты.

Напомним, ранее Гордон взял интервью у бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Впоследствии украинский журналист заявил, что готовил интервью совместно с СБУ, а его общение с собеседниками является допросом. Между тем, блогер Анатолий Шарий высмеял попытки Гордона оправдаться за интервью.

Тем временем, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от СБУ возбудить уголовное дело в отношении Гордона «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны».