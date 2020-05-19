Партия Порошенко потребовала завести дело на Гордона за интервью с Поклонской

Партия «Европейская Солидарность» потребовала от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона за интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

В заявлении партии говорится, что дело необходимо завести «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны», передает РИА «Новости».

Авторы заявления считают, что под видом интервью Гордон распространяет «пропагандистские выступления».

Между тем в понедельник группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в редакцию журналистского проекта «Гордон». По информации украинского телеканала «Общественное телевидение», от 50 до 100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую стену славы журналиста, передает ТАСС.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух человек.

По данным Национального союза журналистов Украины, только за первые четыре месяца 2020 года в стране сотрудники СМИ подвергались нападениям на почве профессиональной деятельности 26 раз. В 2019 году зафиксировано 75 инцидентов с применением силы в отношении журналистов, а в 2018 году – 86.

Напомним, ранее Поклонская сообщила, что впервые дала интервью украинскому журналисту – Дмитрию Гордону.