Шарий: Отмазки Гордона про Поклонскую и Стрелкова звучат жалко и смешно

«Выдуманная Гордоном история о «флешках для Гааги» выглядит смешно и жалко», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий. Так он прокомментировал попытку украинского журналиста Дмитрия Гордона оправдаться перед националистами за интервью с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).

«Уже начали звучать мнения, будто бы интервью Гордона с Поклонской и Стрелковым – это некая тонкая политическая игра. Но дело в том, что понятие «тонкая игра» к Гордону неприменимо», – считает украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий.

«По факту интервью были проведены исключительно ради хайпа. Причем их ценность минимальна. Ранее было опубликовано 100 500 материалов, в том числе с участием Поклонской и Стрелкова, где они подробно рассказали свою версию событий в Крыму и Донбассе. Потому прозвучавшее на его канале – давно пережевано и невкусно. Хотя таких спикеров действительно рискованно выпускать на большую украинскую аудиторию», – отметил Шарий.

«Затем к Гордону пришли орангутанги, то есть националисты, и начали угрожать, нападать на его офис, что привело к испугу журналиста. После чего Дмитрий начал придумывать отмазки: мол, он записал обе беседы, сотрудничая с украинскими спецслужбами. Но таким образом он выбивает стул из-под себя: какой дурак после этих заявлений придет к нему на интервью?» – риторически продолжил Шарий.

«В реальности Гордон не является сотрудником спецслужб. Его отмазки звучат жалко и смешно. Еще смешнее прозвучала фраза о том, что оба интервью на флешках отправлены в Гаагу в качестве доказательств российской агрессии. Я думаю, эти «флешки в Гааге», отправленные почтовыми голубями, станут очень популярным мемом», – сыронизировал эксперт.

«Но если говорить серьезно, то ценность «флешек для Гааги» также равна нулю. Гордон не является следователем, его интервью не были процессуальными действиями. Потому вся его ценнейшая информация – просто курам на смех», – пояснил Шарий.

Эксперт также добавил, что Гордон не впервые называет своих интервьюируемых «террористами», как это было в случае с Поклонской и Стрелковым. «Нечто похожее было после интервью с экс-депутатом Рады Еленой Бондаренко, о которой он нелестно высказался. В общем, Дмитрий Гордон – это та журналистика, которую мы заслужили», – отметил собеседник.

По мнению Шария, Гордон в этом плане не одинок. «Тот же Савик Шустер, ранее работавший в России, является большим мастером самопродажи. Например, в своей недавней программе Савик устроил пиар-шоу с привлечением правильных экспертов для олигарха Рината Ахметова, которые рассказали, что купленная за баснословные деньги «зеленая» энергия лучше атомной. После этого одни посмеялись над Савиком, а другие отнеслись с презрением. К сожалению, такое случается часто, и не только на Украине», – резюмировал Шарий.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс. Украина».

В то же время сам Гордон заявил, что взял оба интервью с ведома украинских спецслужб, и данные из интервью будут переданы «на флешках» в международный трибунал в Гааге.

Между тем в понедельник группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в редакцию журналистского проекта «Гордон». По информации украинского телеканала «Общественное телевидение», от 50 до 100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую стену славы журналиста, передает ТАСС.

Кроме того, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от СБУ возбудить уголовное дело в отношении Гордона «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны». Авторы заявления считают, что под видом интервью Гордон распространяет «пропагандистские выступления».