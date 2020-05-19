Шарий: Отмазки Гордона про Поклонскую и Стрелкова звучат жалко и смешно

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

Бельгия является преуспевающей и тихой страной только с виду. Внутренние противоречия разрывают ее на части Фото: Jonas Roosens/Zuma/Global Look Press
Бельгийские врачи провели флешмоб − повернулись спинами к премьер-министру, когда ее кортеж приехал с инспекцией в одну из больниц. Столь демонстративное унижение власти не просто требование дополнительных выплат. Оно напоминает о том, что уже в скором будущем Бельгия может прекратить свое существование как единая страна. Это станет настоящим кошмаром для ЕС и для НАТО.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
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      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

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              Шарий: Отмазки Гордона про Поклонскую и Стрелкова звучат жалко и смешно

                 19 мая 2020, 13:13
              Фото: из личного архива
              Текст: Иван Абакумов

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              «Выдуманная Гордоном история о «флешках для Гааги» выглядит смешно и жалко», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий. Так он прокомментировал попытку украинского журналиста Дмитрия Гордона оправдаться перед националистами за интервью с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).

              «Уже начали звучать мнения, будто бы интервью Гордона с Поклонской и Стрелковым – это некая тонкая политическая игра. Но дело в том, что понятие «тонкая игра» к Гордону неприменимо», – считает украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий.

              «По факту интервью были проведены исключительно ради хайпа. Причем их ценность минимальна. Ранее было опубликовано 100 500 материалов, в том числе с участием Поклонской и Стрелкова, где они подробно рассказали свою версию событий в Крыму и Донбассе. Потому прозвучавшее на его канале – давно пережевано и невкусно. Хотя таких спикеров действительно рискованно выпускать на большую украинскую аудиторию», – отметил Шарий.

              «Затем к Гордону пришли орангутанги, то есть националисты, и начали угрожать, нападать на его офис, что привело к испугу журналиста. После чего Дмитрий начал придумывать отмазки: мол, он записал обе беседы, сотрудничая с украинскими спецслужбами. Но таким образом он выбивает стул из-под себя: какой дурак после этих заявлений придет к нему на интервью?» – риторически продолжил Шарий.

              «В реальности Гордон не является сотрудником спецслужб. Его отмазки звучат жалко и смешно. Еще смешнее прозвучала фраза о том, что оба интервью на флешках отправлены в Гаагу в качестве доказательств российской агрессии. Я думаю, эти «флешки в Гааге», отправленные почтовыми голубями, станут очень популярным мемом», – сыронизировал эксперт.

              «Но если говорить серьезно, то ценность «флешек для Гааги» также равна нулю. Гордон не является следователем, его интервью не были процессуальными действиями. Потому вся его ценнейшая информация – просто курам на смех», – пояснил Шарий.

              Эксперт также добавил, что Гордон не впервые называет своих интервьюируемых «террористами», как это было в случае с Поклонской и Стрелковым. «Нечто похожее было после интервью с экс-депутатом Рады Еленой Бондаренко, о которой он нелестно высказался. В общем, Дмитрий Гордон – это та журналистика, которую мы заслужили», – отметил собеседник.

              По мнению Шария, Гордон в этом плане не одинок. «Тот же Савик Шустер, ранее работавший в России, является большим мастером самопродажи. Например, в своей недавней программе Савик устроил пиар-шоу с привлечением правильных экспертов для олигарха Рината Ахметова, которые рассказали, что купленная за баснословные деньги «зеленая» энергия лучше атомной. После этого одни посмеялись над Савиком, а другие отнеслись с презрением. К сожалению, такое случается часто, и не только на Украине», – резюмировал Шарий.

              Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс. Украина».

              В то же время сам Гордон заявил, что взял оба интервью с ведома украинских спецслужб, и данные из интервью будут переданы «на флешках» в международный трибунал в Гааге.

              Между тем в понедельник группа из нескольких десятков радикалов устроила провокацию у входа в редакцию журналистского проекта «Гордон». По информации украинского телеканала «Общественное телевидение», от 50 до 100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес Гордона, бросали яйца в здание офиса, а также разрисовали так называемую стену славы журналиста, передает ТАСС.

              Кроме того, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от СБУ возбудить уголовное дело в отношении Гордона «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны». Авторы заявления считают, что под видом интервью Гордон распространяет «пропагандистские выступления».


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