В администрации США собрались создать комиссию по защите традиционных ценностей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования комиссии для выявления случаев необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в социальных сетях, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, комиссия сможет рассматривать жалобы на необоснованную цензуру в отношении публикаций сторонников консервативных взглядов в крупных соцсетях, передает ТАСС.

В материале приводятся слова одного из сотрудников Белого дома, который отметил, что в администрации США обеспокоены «левым уклоном» технологических компаний.

Издание констатирует, что окончательное решение о создании комиссии пока не принято. В статье также утверждается, что этот шаг, вероятно, вызовет критику со стороны крупных технологических компаний.

Напомним, в феврале Владимир Путин пообещал, что пока он президент, в России не будет понятий «родитель № 1 и родитель № 2», а будут «папа и мама». Заявление российского лидера встретило поддержку не только в России, но и за рубежом.