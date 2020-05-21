ОСК расторгла контракт с подрядчиком по модернизации «Адмирала Кузнецова»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов», заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Рахманов заверил, что смена подрядчика по контракту на модернизацию не скажется на сроках работ, передает РИА «Новости». Модернизация, по его словам, завершится в 2022 году.

В апреле СМИ сообщали, что из-за проблем с подрядчиком, занимающимся модернизацией корабля – петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» – сроки работ по усовершенствованию дока, где проходит ремонт авианосца, откладываются минимум на год. По данным прессы, ОСК пригрозила подрядчику расторжением контракта.

Напомним, в декабре президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.