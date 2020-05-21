Выяснилось, что коронавирус может ускорять развитие болезней мозга

Европейские биологи заявили, что SARS-CoV-2 может заражать нейроны мозга, а также обнаружили, что он может вызывать нейродегенеративные эффекты, исследование опубликовано в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Наши опыты показывают, что SARS-CoV-2 не просто заражает нейроны коры мозга, но и вызывает тяжелые последствия для здоровья. Инфекция ведет к гибели нервных клеток и к накоплению в них токсичного тау-белка, что может спровоцировать развитие различных нейродегенеративных болезней», – передает ТАСС содержание исследования.

Как известно, на первых этапах развития эпидемии в Китае, медики из КНР обнаружили намеки на то, что вирус может проникать в периферические нервные клетки и внутрь тканей мозга, на что указывает потеря обоняния на первых стадиях развития инфекции.

Уточняется, что биологи из Германии и Франции под руководством Джея Гопалакришнана, профессора Дюссельдорфского университета в Германии, провели первые опыты детального рассмотрения, какие именно клетки мозга поражает вирус, а также к каким последствиям это приводит.

Проведенные опыты подтвердили, что новый коронавирус действительно может проникать в нейроны мозга человека, однако при этом они раскрыли несколько последствий их заражения, которые раньше не были известны. Так, ученые выяснили, что вирусные частицы не могут эффективно формироваться внутри нейронов, причины пока остаются загадкой для биологов, подчеркивается в исследовании.

Кроме того, дальнейшие эксперименты показали, что проникновение SARS-CoV-2 ведет или к массовой гибели нейронов, или к накоплению поврежденных молекул тау-белка внутри них. Это вещество, как отмечают исследователи, связано с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда других нейродегенеративных заболеваний.

Подобные изменения в работе нервных клеток, как предполагают ученые, могут в долгосрочной перспективе крайне негативно влиять на здоровье мозга людей, перенесших COVID-19.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус останется в популяции, а скачки заболеваемости могут появляться и в дальнейшем.

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