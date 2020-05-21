ВОЗ предупредила о сохранении коронавируса в популяции

Коронавирус останется в популяции, скачки заболеваемости могут появляться и в дальнейшем, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент неизвестно, как пандемия будет продолжать развиваться, и исходя из текущих данных, наиболее вероятный сценарий может включать повторяющиеся эпидемические волны, чередующиеся с периодами передачи вируса на низком уровне», – цитирует РИА «Новости» Вуйнович.

По ее словам, во всех странах разные сценарии развития ситуации с коронавирусом. Она отметила, что индивидуальное поведение каждого человека определяет, «по какому пути мы пойдем: переход к «новой норме», или возвращение к ограничениям».

«В целом, вирус остается в популяции, и, вероятно, мы можем ожидать скачки в новых случаях и в дальнейшем», – добавила представитель ВОЗ.

В среду Вуйнович заявила о вхождении ситуации с коронавирусом в России в фазу стабилизации.

За минувшие сутки в России подтвердили 8 тыс. 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 317 тыс. 554 случая заболевания. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 289 человек.

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