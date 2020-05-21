Названы перспективные сферы вакансий на удаленке

Из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы, сообщили специалисты ВНИИ труда.

«Эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности», – передает RT слова экспертов.

В перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это обусловлено развитием электронных сервисов продаж, а также ростом востребованности доставки товаров.

По мнению специалистов, большего числа вакансий в удаленном формате потребуют финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса, а также онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга. Также ожидается рост числа компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости.

В ВНИИ труда прогнозируют рост инвестиций в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленкой. Развитие роботизированных промышленных технологий окажет влияние на учебный процесс.

«Учебные заведения начнут больше преподавать онлайн», – заключили эксперты.

Напомним, ранее в Институте прогрессивного образования сообщили, что самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.

Директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова рассказала, что все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом актуальнее становится и профессия учителя.