Подразделения народной милиции ДНР приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина, заявил замначальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

«Подразделения Донецкой народной республики приведены в высшей степени боевую готовность... Подразделениями народной милиции установлено круглосуточное дежурство, производится охрана гарнизонов, штабов и командных пунктов, организованы дополнительные посты и дополнительное патрулирование», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, соединения части и подразделения, находящиеся на полигонах и в районах учений, возвращены в свои гарнизоны. Кроме того, личный состав отозван из отпусков и командировок, вооружение и боевая техника переведены в боевое состояние.

Басурин отметил, что такие меры позволяют народной милиции ДНР в кратчайшие сроки отреагировать по сложившейся ситуации и качественно выполнить боевые задачи.

В среду глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным заявлением из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения и распорядился повысить боевую готовность подразделений.

Ранее были подсчитаны жертвы и пострадавшие в ДНР за время президентства Владимира Зеленского.

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