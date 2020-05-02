Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике

Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

Снимки сделаны на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая, передает РИА «Новости».

На опубликованных фотографиях Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым, он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими.

На нескольких снимках виден баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений» с датой мероприятия – «1 мая 2020 года». На одной из фотографий Ким Чен Ын заседает в президиуме на церемонии открытия, на другой –северокорейский лидер разрезает символическую красную ленточку. На ряде фотографий присутствует также сестра председателя Госсовета КНДР Ким Е Чжон.

В субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ыны на публике. Ранее в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.

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