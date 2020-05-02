Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», – приводит сообщение ЦТАК ТАСС.

В сообщении уточняется, что торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в КНДР.

«Под звуки приветственного марша товарищ Ким Чен Ын вышел на место церемонии, – сообщает ЦТАК. – Все участники бурно кричали «Ура!», приветствуя уважаемого высшего руководителя». В торжественной обстановке лидер КНДР перерезал ленту завершения строительства, а затем «махал рукой ликующим строителям и массам».

Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе. Лидер КНДР в свою очередь назвал запуск Сунчхонского завода удобрений в эксплуатацию «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».

«Все участники, которые торжественно отмечали знаменательное завершение строительства с участием уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына, были преисполнены страстным энтузиазмом высоко поддержать руководство и идеи партии, с духом опоры на собственные силы и с непоколебимой твердостью гордыми успехами прославить нынешний год, когда отмечается 75-летие основания Трудовой партии Кореи, и тем непрерывно добиваться новых побед», – говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее в СМИ появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также предположили, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.

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