Москва усомнилась в возможности перемещения ядерного оружия США в Польшу

Москва сомневается, что Вашингтон переместит свое ядерное оружие из Германии в Польшу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Это будет прямым нарушением основополагающего акта России-НАТО, в котором НАТО обязалось не размещать ни в тот момент, ни в будущем ядерное оружие на территории новых членов Североатлантического альянса... Я сомневаюсь, что эти процедуры будут запущены в практическом плане», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Ранее о такой возможности заявила посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

Глава МИД отметил, что послы США в европейских странах «не просто излагают позицию своей страны, а диктуют позицию стране пребывания».

Ранее в МИД выразили надежду, что в Вашингтоне и Варшаве «осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО».