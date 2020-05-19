Главврач в Перми извинился за «кривляние» во время разговора о надбавках

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за «кривляние» в ходе разговора с подчиненными о надбавках за работу с коронавирусными больными.

Видео его извинений опубликовано на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Я не застрахован от ошибок. Если кого-то вчера обидело мое поведение, то прошу извинить меня за резкую реакцию, был на эмоциях», – сказал Катаев.

Речь идет об инциденте в понедельник, когда сотрудники пермской станции скорой помощи встретились с руководством краевого минздрава и с главврачом медучреждения. Медики попросили расширить круг сотрудников, которые могут получить «коронавирусные» надбавки, заявив, что «все сотрудники скорой медпомощи находятся в зоне риска», передает РИА «Новости».

Главврач в ответ начал передразнивать речь подчиненного, энергично потрясая кулаком в воздухе. Министр здравоохранения пыталась остановить его. Видео встречи сохранилось в соцсетях.

Катаев также заявил, что медучреждение 15 и 18 мая перечислило средства на счета 290 работников станции, на эти цели направлено более 14,5 млн рублей.

Накануне сообщалось, что почти 123 тыс. медработников уже получили стимулирующие выплаты.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.