Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

«На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тыс. медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484 указу. Для того, чтобы это было возможно и регионы не испытывали потребности и необходимости в дополнительных в финансовых средствах, из 41,7 млрд рублей, которые были на эти цели зарезервированы из резервного фонда, два первых транша уже были выделены ранее. В пятницу было подписано дополнительное распределение средств по 85 субъектам РФ, и 22 млрд рублей были открыты казначейством для возможности использования в указанных целях в субъектах РФ», – передает ее слова ТАСС.

Семенова отметила, что этих средств должно хватить на май.

Она добавила, что Минздрав уже разъяснил регионам порядок начисления выплат медикам. Продолжаются разбирательства и доначисление выплат, передает РИА «Новости».

Семенова напомнила, что медработники могут обратиться за разъяснениями по выплатам через портал госуслуг. Чаще всего медики спрашивают, почему они не получили выплату.

«Сегодня мы эти обращения отправляем в субъект Российской Федерации, в течение двух суток субъект соответствующий должен рассмотреть их и дать нам обратный ответ, что, как и почему произошло, который мы сможем проанализировать», – сказала Семенова.

По ее словам, регионы доначислят стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом в течение ближайших суток.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что замечания президента Владимира Путина по выплатам медикам необходимо устранить до вторника.

На прошлой неделе Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.