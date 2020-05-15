Путин раскритиковал чиновников за «бюрократическую канитель» вокруг доплат медикам

Президент Владимир Путин в рамках совещания об открытии медцентров Минобороны в российских субъектах жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там 5-10 минут или два часа, а за факт работы. Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать? Нет!» – возмутился президент, передает РИА «Новости».

Глава государства выразил надежду, что 15 мая все выплаты медикам будут перечислены окончательно. «Надеюсь, что за сегодняшний день будет все сделано окончательно. … Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работы с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», – сказал Путин.

Он также заявил, что выполнение поручения по выплатам медикам вновь будет обсуждаться на следующей неделе. «В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение (о выплатах врачам, медперсоналу, экипажам скорой помощи)», – сказал Путин, передает ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется, но необходимо следить за выплатами каждому медработнику.

Перед этим президент Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину, отметив, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.