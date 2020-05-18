Мишустин назвал злоупотреблениями расчет надбавок врачам в зависимости от смен

Премьер России Михаил Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.

Он также потребовал начать работу по начислению выплат медикам за май и немедленно реагировать на обращения по вопросу выплат, передает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что медики рискуют жизнью и практически живут на работе.

«Именно поэтому выполнение обязательств перед ними – это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений. Задержки с дополнительными выплатами медикам просто недопустимы», – сказал он.

Мишустин указал, что в регионах ведется постоянный контроль за выплатами медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами.

Он также сообщил, что утвержден перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в сумме более 68 тыс. рублей.

«Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что по указу президента, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, то страховые выплаты будут существенно выше.

«Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам», – добавил Мишустин.

Ранее стало известно, что как минимум в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат медицинским работникам положенных денег за борьбу с коронавирусом.

На прошлой неделе президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о невыплатах.