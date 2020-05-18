По фактам невыплат надбавок медикам начаты следственные проверки в 19 регионах

По меньшей мере в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат медицинским работникам положенных денег за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба СК.

В частности, проверки начались в Кабардино-Балкарии, Якутии, Мурманской, Новосибирской, Владимирской областях, Краснодарском, Пермском краях и других субъектах Федерации, сообщается на сайте ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно реагировать на сообщения СМИ и обращения медработников о невыплатах денежных компенсаций.

«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», – говорится в сообщении.

Кроме того, в более чем 12 регионах прокуратура выявила нарушения в части стимулирующих выплат, которые были обещаны медикам за борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Среди таких регионов Самарская, Новосибирская, Владимирская, Орловская, Курская, Белгородская, Нижегородская, Мурманская, Челябинская, Иркутская области, а также Краснодарский и Пермский края.

Прокуратурой Владимирской области установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения выплаты медикам производились не за все время работы. Прокуроры внесли представления главным врачам больниц. В Орловской области не появились соответствующие локальные нормативные правовые акты.

«Медработники, которые полагают, что их права на получение стимулирующих выплат и иные предусмотренные законом нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры, в том числе с помощью интернет-приемных», – добавил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, проверочные мероприятия будут организованы незамедлительно.

«Вопросы защиты прав медицинских работников находятся на личном контроле генерального прокурора России», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости.

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