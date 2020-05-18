Стрелявший с балкона москвич задержан

Сотрудники полиции задержали москвича, стрелявшего с балкона своей квартиры на улице Малышева на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время стрелявший задержан. Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в его квартиру через окно», – передает его слова ТАСС.

До этого стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева в районе Текстильщики.