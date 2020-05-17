В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.

Днем ранее умер 71 пациент с коронавирусом.

Всего в столице умерли 1580 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

В штабе отметили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 281 тыс. 752 случая заболевания.