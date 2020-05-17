В России подтвердили 9,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 281 тыс. 752 случая заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3855, Подмосковье – 907, Санкт-Петербурге – 451.

Всего в стране выявлено 281 тыс. 752 вирус-положительных пациента в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 67 тыс. 373 человек, из них 4 тыс. 207 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2 тыс. 631 человек.

Накануне, 16 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 200 человек. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 509.