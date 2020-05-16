За сутки в России подтвердили 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9 тыс. 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах».

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 3505, Подмосковье – 937, Санкт-Петербурге – 525.

При этом из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 тыс. 940 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 272 тыс. 43 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 537 летальных исходов, выздоровели 63 тыс. 166 человек.

Накануне, 15 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 598. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 1 тыс. 398.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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