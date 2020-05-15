В России подтвердили 10,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4748, Подмосковье – 945, Санкт-Петербурге – 541. Всего в стране выявлено 262 тыс. 843 вирус-положительных пациента в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 тыс. 226 человек, из них 4696 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек.

Накануне, 14 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.