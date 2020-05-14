В России подтвердили 9,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 9974 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 252 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4712, Подмосковье – 918, Санкт-Петербурге – 460. Всего в стране выявлено 252 тыс. 245 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 53 тыс. 530 человек, из них 5527 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.