В России подтвердили 10 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4703, Подмосковье – 962, Санкт-Петербурге – 435. Всего в стране выявлено 242 тыс. 271 вирус-положительный пациент в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 48 тыс. 3 человек, из них 4491 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2212 человек.

Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.