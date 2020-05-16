В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Всего в столице умерли 1503 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, передает ТАСС.

15 мая сообщалось, что в Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом.

Напомним, в России уровень летальности от коронавируса в 7,5 раза ниже, чем общемировой уровень.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД