В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

За сутки в российской столице скончались 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 1432, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом.

Напомним, российская столица станет первым в мире городом, который проведет массовый скрининг на коронавирус. Скрининг будет бесплатным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.