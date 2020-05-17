США запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.

Пуск состоялся в 09.14 по местному времени (16.14 мск). Через 1 минуту и 40 секунд ракета прошла порог скорости в 1 Мах, передает ТАСС.

Уже отделилась верхняя ступень носителя. На седьмой минуте полета трансляция запуска прекратилась.

Запуск проведен в интересах Космических сил США, проект курирует спецподразделение ВВС США, которое разрабатывает бомбардировщик следующего поколения. Информация об установленных на борту Х-37В приборах засекречена.

Запуск должен был состояться накануне, но его отложили из-за погоды.

Это шестой запуск такого космоплана.