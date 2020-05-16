Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

«Руководитель запуска Пол Арагон объявил, что отсчет времени до старта сегодня прекращен. Следующая попытка запуска может быть предпринята через 24 часа и намечена на воскресенье в 09:14 (16.14 мск) по времени Восточного побережья», – сообщила компания, передает ТАСС.

Отсчет времени остановили за 100 секунд до старта. Отмечается, что в районе запуска наблюдается сильная облачность и ветер. До этого в субботу запуск откладывали на два часа из-за дождей и ветра.

Запуск планируется провести в интересах Космических сил США, проект курируют ВВС США, которые разрабатывают стратегический бомбардировщик следующего поколения. Информация о приборах и грузе на космоплане засекречена.

В апреле СМИ сообщали, что секретный космический челнок X-37B планируется отправить на орбиту в мае ракетой-носителем Atlas-5 с российским двигателем РД-180.

В октябре 2019 года председатель правления и генеральный директор консорциума United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что по данным ULA, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году.