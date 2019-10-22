Названа предполагаемая дата последнего запуска американской ракеты с РД-180

По данным консорциума United Launch Alliance, предполагается, что последний запуск ракеты с российским двигателем РД-180 состоится в 2024 году, заявил председатель правления и генеральный директор ULA Тори Бруно.

«Мы, вероятно, будем летать (с использованием РД-180, – прим. ВЗГЛЯД) примерно до 2024 года. Это наша нынешняя оценка. Не могу назвать вам точную дату, потому что у нас есть еще непроданные Atlas и миссии, распланированные на несколько лет. Это наиболее вероятное предположение на данный момент», – сказал Бруно РИА «Новости» в кулуарах Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.

ULA – консорциум Boeing и Lockheed Martin, закупающий российские двигатели через совместное предприятие с НПО «Энергомаш». Двигатель РД-180 производства «Энергомаша» устанавливается на всех американских ракетах-носителях типа Atlas.

Ранее уже сообщалось, что США продолжат закупать у России РД-180 по меньшей мере до 2023-2024 годов.

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