Большинство регионов России разрешили прогулки на фоне ситуации с COVID-19

Власти 44 регионов России ослабили ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают информационные агентства.

Учитывая, что в нескольких субъектах самоизоляция носит рекомендательный характер, прогулки на свежем воздухе разрешены в 50 из 85 российских регионов, передает ТАСС.

В некоторых регионах (Башкирия, Калининградская и Мурманская области) отменили большую часть запретов на передвижение. Ограничения сохранены только для групп риска.

В других регионах во время прогулок требуется соблюдать социальную дистанцию и не отходить дальше определенного расстояния от дома.

Часть регионов разрешила прогулки поодиночке, часть – прогулки с детьми. Так, в Коми можно гулять не более чем по двое, обязательны защитные маски и перчатки. А в Ленинградской области разрешены семейные прогулки при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок.

Напомним, в ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус. Президент Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов обеспечить наращивание объемов тестирования населения.

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и составил 0,94.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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