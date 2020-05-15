В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус

В России хорошо организовано тестирование на коронавирус, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности. Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения», – сказал Райан, передает ТАСС.

Он отметил, что ВОЗ сейчас обсуждает с российскими властями вопросы регистрации смертей от коронавируса.

«Иногда смерть подтверждается как от COVID-19, а иногда COVID-19 выявляется уже после наступления смерти. Или если у человека был, скажем, инфаркт и в то же самое время COVID-19, необходимо определить, от чего именно умер пациент. Если этих четких разграничений нет, то можно упустить смерть, связанную с COVID-19», – отметил он.

Представитель ВОЗ добавил, что организация выпустила четкие руководства по классификации смертности из-за коронавируса.

Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир сможет победить пандемию только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам.

«Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения», – заявил Гебрейесус.

Он высказался в поддержку инициативы президентов Коста-Рики и Чили, которые предложили создать технологическую базу данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые смогут помочь в борьбе с коронавирусом.

«Традиционные модели рынка не обеспечат масштабы, необходимые для охвата всего мира», – отметил глава ВОЗ. Он полагает, что необходима солидарность внутри стран, между странами и солидарность с частным сектором.

ВОЗ огласилась на предложение по формировании базы данных, организация в ближайшие дни создаст соответствующую платформу, «открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью», отметил Гебрейесус.

За последние сутки в России выявлено 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек. Накануне, 14 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.