Коэффициент распространения коронавируса в России обновил минимум

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и составил 0,94, следует из подсчетов на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве этот параметр, отражающий скорость распространения инфекции, уже пятый день не превышает 1, в пятницу он обновил минимум и опустился до 0,84. В то же время суточный рост заболевших в столице составил 3,6% против 3,7% днем ранее. Кроме того, третий день подряд в Москве фиксируется менее 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки – 4748, передает ТАСС.

В Подмосковье коэффициент опустился до самого низкого значения в 0,92. Кроме того ниже единицы в пятницу этот показатель фиксируется еще в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших – Краснодарском крае и в Свердловской области.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе показатель должен составлять не больше 1.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания.