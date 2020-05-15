Путин поручил расширить тестирование на COVID-19

Правительству России и властям регионов поручено обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус, сообщил Кремль.

Глава российского государства Владимир Путин поручил следить за работой домов-интернатов и домов престарелых, сообщается на сайте Кремля.

Также необходимо проконтролировать доплату медикам, работающим с вирус-положительными пациентами и предусмотренные страховые выплаты, которые «должны производиться с первых дней распространения» COVID-19.

Кабмину и региональным властям поручено обеспечить оптимизацию надзора за работой медицинских организаций, которые помогают вирус-положительным пациентам, а также проконтролировать смягчение ограничений, введенных из-за COVID-19. При этом должен сохраняться «режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями».

Напомним, Путин также поручил главам регионов провести выплаты федеральной доплаты к заработной плате медикам, которые работают с коронавирусными больными, и списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО.

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