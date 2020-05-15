Ущерб от действий замглавы «Ленэнерго» оценили в 131 млн рублей

Ущерб от действий замгендиректора распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» Алексея Горячева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, составил более 131 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Горячев и неустановленные лица, с целью хищения бюджетных денежных средств организовали утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей. Ущерб причинен Министерству энергетики», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, Горячев задержан следственными органами в Санкт-Петербурге после обысков, прошедших в офисе «Россети Ленэнерго» по делу о прокладке кабельных линий к «Зенит-Арене».