В Петербурге задержан замглавы «Россети Ленэнерго»

Заместитель генерального директора по капитальному строительству распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» Алексей Горячев задержан в Санкт-Петербурге, причина не уточняется, сообщил источник в следственных органах.

«Да, он задержан», – передает ТАСС слова источника.

Накануне СМИ сообщали, что в офисе «Россети Ленэнерго» прошли обыски по делу о прокладке кабельных линий к «Зенит-Арене».