Малькевич: Россиян оградят от хамства чиновников с помощью закона

«Поступало много сигналов о высокомерии и хамстве со стороны чиновников. Теперь россиян оградят от этого, в том числе – в социальных сетях и интернете», — сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич, комментируя законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан.

«Это хорошая инициатива, разработанная в рамках поручения президента России Владимира Путина. Она уравнивает в правах обычных граждан и чиновников, а также вводит особый контроль за действиями чиновников по отношению к гражданам во время разговоров с ними», – убежден председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«К сожалению, в последнее время поступало много сигналов о высокомерии, пренебрежительном отношении, хамстве со стороны чиновников, причем среднего или низшего звена. Теперь им придется выбирать выражения», – подчеркнул Малькевич.

«Но это только первый шаг. Главная цель закона – искоренить оскорбления в Сети как таковые. У нас есть деятели, которые любят проводить границу между интернетом и реальной жизнью. Но нет: оскорблять людей нельзя нигде: ни в соцсетях, ни по телефону, ни в личном общении», – считает собеседник.

Эксперт также добавил, что размер предполагаемых штрафов может достигать 150 тысяч рублей. «Для условного вице-мера в регионе это значительная сумма, в несколько раз превышающая его зарплату. Потому некоторым придется научиться себя корректно вести и следить за своим словами», – резюмировал Малькевич.

Напомним, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тысяч рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Об этом сообщает ТАСС. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, высказав при этом ряд замечаний. Документ разработан во исполнение поручения президента РФ. По итогам заседания Совета по правам человека в январе глава государства поручил в срок до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.