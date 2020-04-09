Футболистам ЦСКА вдвое урезали зарплаты

Футболистам ЦСКА по инициативе вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева вдвое урезали зарплаты, все игроки московского футбольного клуба согласились на такие меры, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Игроки получат 50% зарплаты за март, 40% – за апрель. Понятно, что это самый тяжелый месяц, когда ничего не происходит, абсолютное затишье. И 70% – когда вновь пойдут тренировки. Как только возобновится сезон или начнется новый – я надеюсь на первый сценарий – то мы возвращаемся к полной зарплате, к 100%», – передает «Интерфакс» слова Бабаева.

Директор клуба объясняет такую меру отсутствием матчей, а также задержками по спонсорским и арендным соглашениям.

«Конечно, нам было бы крайне сложно справиться с этим экономическим кризисом, если бы ребята не пошли нам навстречу. Надо подчеркнуть, что в этой акции принял участие и весь тренерский штаб. Причем безоговорочно», – отметил Бабаев.

Инициатором сокращения зарплат игрокам был вратарь Игорь Акинфеев.

По прогнозам экспертов, убытки клуба в случае досрочного окончания чемпионата «составят до 300 млн рублей». Пауза в сезоне из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля привела клубы к многомиллионным убыткам. Игроки ряда команд РПЛ в этой ситуации согласились на понижение зарплат.

Напомним, первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса становится гражданская авиация. В меньшей степени пострадает нефтегазовая отрасль.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что самозанятые могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице.

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