Медведева ответила на обвинение в желании сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева с помощью эмоджи отреагировала на обвинение в намерении сменить гражданство.

В комментариях на странице спортсменки в Instagram один из пользователей спросил, правда ли, что Медведева хочет поменять гражданство, и если да, то зачем.

«Предавать страну ради мнимых побед...», – добавил комментатор.

Медведева прокомментировала это тремя эмоджи, изображающими лицо, прикрытое рукой.

Евгения Медведева – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России.

В минувшем сезоне она не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира. Фигуристке пришлось сняться с декабрьского чемпионата России после короткой программы из-за поломки конька.

С 2018 года Медведева живет и тренируется в Торонто. В начале апреля она покинула Канаду.

Своим подписчикам фигуристка объяснила, что вместе с командой решила на время переехать в Японию, чтобы лучше подготовиться к предстоящему ледовому шоу.

Между тем двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал Медведевой завершить спортивную карьеру.

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