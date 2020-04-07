В Общественной палате оценили эксперимент по бесплатному доступу в интернет

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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Регионам России запретили коронавирусный сепаратизм

Руководство Чечни решило перекрыть дороги, чтобы не допустить завоза инфекции в республику Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Миллион москвичей проигнорировал требование мэра Собянина – пересидеть вирус дома. На юг и в соседние области потянулся поток машин со столичными номерами. Вполне вероятно, что такие машины увозят с собой инфекцию. В одних регионах уже решено сажать москвичей на 14-дневный карантин. В других их лишь отказываются пускать в гостиницы. Какие региональные меры против распространения коронавируса достойны подражания, а какие – наоборот, жестко критикуются Москвой? Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              В Общественной палате оценили эксперимент по бесплатному доступу в интернет

              7 апреля 2020, 12:04

              Текст: Олег Исайченко

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              «Человек должен иметь бесплатную возможность проверить любую «сенсационную» новость», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич, комментируя старт эксперимента по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

              «Сейчас оптимальный момент для тестирования этой системы. На фоне самоизоляции, гражданам необходимо себя развивать, образовывать и развлекать именно с помощью интернета», – сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

              «Всем россиянам дана возможность бесплатно пользоваться большим количеством социально значимых ресурсов, представляющих все срезы отраслей. И, кстати, я хочу поздравить любимую газету ВЗГЛЯД с включением в этот список», – добавил собеседник.  

              Кроме того, в ситуации с распространяем фейков о коронавирусе у каждого гражданина России появляется возможность перепроверить любую «сенсационную» новость. И это, по мнению Малькевича, очень важно.

              «Также важен бесплатный доступ к сервисам, связанным с поиском работы. Сейчас они будут востребованы. В сфере малого и среднего бизнеса происходят не самые приятные процессы. Кого-то вынуждают уйти с работы, кто-то уходит сам. Огромное количество людей будет размещать резюме и подбирать варианты для продолжения трудовой деятельности», – пояснил собеседник.

              «Таким образом Россия не словом, а делом доказывает, что предложения президента в части защиты цифровых прав граждан реализуются «стахановскими темпами». За цифровыми технологиями будущее. Надеюсь, на стыке июня и июля мы подведем итоги этого эксперимента и определим, как лучше воспользоваться его результатами», – заключил Малькевич.

              Ранее в понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

              Перечень ресурсов разделен на 19 категорий. В категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» в перечень вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

              В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

              Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

              Ранее президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

              Это решение выводит Россию на лидирующие мировые позиции в развитии государства как цифровой платформы, в то время как другие страны только обсуждают подобных решения.

              Кроме того, Россия становится первой страной, которая официально признает Интернет социальной необходимостью, одним из первоочередных факторов благополучия человека.

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