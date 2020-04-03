Путин поручил предоставить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

«Правительству обеспечить... при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов», – передает ТАСС текст поручения.

Доложить о реализации этого поручения, согласно документу, нужно будет до 10 апреля, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

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