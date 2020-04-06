Газета ВЗГЛЯД вошла в список ресурсов с бесплатным доступом

Взгляд
6 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия заменит нефтяные доходы

Сельскохозяйственное производство в какой-то мере покроет убытки от падения цен на нефтьФото: Виталий Тимкив/ТАСС
Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

Обращаясь к бунтовщикам на Сенной площади, Николай I потребовал: «На колени!» Фото: общественное достояние
Сергей Собянин уже неоднократно хвалил москвичей за прилежное соблюдение режима самоизоляции. Однако в прошлом карантин не раз доводил главные города России до бунтов. Отражать эпидемии у нас умели с царских времен, изобретая различные ограничения для сдерживания инфекции, но не всегда эффективно.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовят к войне с Китаем новую пехоту

Американскую морскую пехоту ждет большая реформаФото: Lee Jae Won/Reuters
Пока весь мир содрогается от пандемии, в американской морской пехоте идёт одна из самых радикальных её реформ за последние тридцать лет. В чем суть реформирования легендарных подразделений американских вооруженных сил, почему они выглядят настолько революционными и как это связано с планами США воевать с Китаем? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 4 комментария

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Заразившийся коронавирусом премьер Британии помещен в интенсивную терапию
              Возобновлены рейсы для возвращения россиян из-за рубежаПравительство разрешило при ЧС использовать лекарства не по инструкцииDeutsche Welle ответила на критику по поводу освещения коронавируса в РоссииМеркель потребовала расследовать ситуацию с конфискацией США масок для Берлина
              На поддержку семей с детьми в России направят почти 200 млрд рублейМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в ИжевскеВ ЕС призвали снять ряд санкций с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДРВещество для создания вакцины от коронавируса нашли в морских губках
              ВОЗ призвала сократить использование медицинских масокRT ответил на обвинения ФБК в накрутке просмотров на YouTubeСуд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах ИисусаПсихиатр рассказал об открывшихся возможностях для одиноких людей на самоизоляции

              Главная тема


              Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

              критические случаи


              ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

              полевой госпиталь


              Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

              «спасти нельзя»


              Глава Минздрава опроверг совет Лукашенко пить водку для профилактики коронавируса

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              сокращение нефтедобычи


              Россия пригласила Америку в картель

              мобилизация артиллерии


              Мадуро начал подготовку к войне с США

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              Разговоры ни о чем


              Валерий Коровин: Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

              Угроза и возможность


              Геворг Мирзаян: Санкции надо снимать, но их не снимут

              Вино и табак


              Максим Соколов: Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?

              Газета ВЗГЛЯД вошла в список ресурсов с бесплатным доступом

                 6 апреля 2020, 22:23
              Фото: Кира Койнова
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечень ресурсов с бесплатным доступом вошла Деловая газета «ВЗГЛЯД».

              «Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года», – говорится в приказе.

              Согласно документу, участниками эксперимента на добровольной основе являются «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

              Помимо этого, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило перечень из 391 социально значимого информационного ресурса, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

              «Утвердить прилагаемый перечень социально значимых информационных ресурсов … , в который включены сгруппированные по категориям востребованные социально значимые информационные ресурсы … и информационные ресурсы, предложенные государственными органами», – говорится в приказе.

              В документе уточняется, что востребованность информресурсов, попавших в перечень, определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. По мере необходимости перечень может изменяться, но не чаще раза в неделю.

              Владельцы ресурсов, вошедших в перечень, через месяц должны создать для проекта «Доступный интернет» отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культура, литература, искусство, образование и обучение, здоровье, наука). Не создавшие отдельные страницы могут быть исключены из перечня.

              Перечень разделен на 19 категорий. В категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» в перечень вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

              В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

              Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

              Ранее президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............