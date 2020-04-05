Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.

Отсрочку заемщики смогут получить только по кредитам, «по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам – 1 500 тыс. рублей; по автокредитам – 600 тыс. рублей; по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физических лиц – 100 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

Для индивидуальных предпринимателей верхняя планка потребительского кредита, по которому можно оформить кредитные каникулы – 300 тыс. рублей.

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним. Соответственно, образуется просроченная задолженность, начисляется неустойка, ухудшится кредитная история клиента, а его кредитная карта не будет подлежать разблокировке.

1 апреля депутаты Госдумы приняли закон о праве пострадавших от коронавируса индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан на кредитные каникулы.

На прошлой неделе Путин в ходе своего обращения к россиянам предложил объявить кредитные каникулы для граждан.