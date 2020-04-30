Японцы попросили Медведеву покинуть страну

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Европа карает нарушителей карантина жестче России

Британские полицейские весьма строго следят за нарушением карантинаФото: NEIL HAL/ EPA/ТАСС
Либерально настроенная общественность бурно жалуется на суровость наказаний, принятых в России за нарушение режима самоизоляции. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что российский закон и правоприменительная практика в этом вопросе куда более гуманна, чем в Европе. Там меры по борьбе с нарушителями можно поистине назвать драконовскими. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...

Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

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          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

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              Японцы попросили Медведеву покинуть страну

                 30 апреля 2020, 12:22
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Алина Назарова

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              Подданные Японии остались недовольны поведением Евгении Медведевой, которая могла нарушить режим самоизоляции, и призвали российскую фигуристку покинуть страну.

              В начале апреля Медведева прилетела из Канады в Японию, где в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Причиной такого раннего перелета стало закрытие границ этих двух государств на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Позже шоу было отменено, но Медведева осталась в Японии, передает РИА «Новости».

              Недавно японские пользователи Twitter сообщили, что российская фигуристка тренировалась на катке в городе Хатинохе, который ранее был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Местные жители раскритиковали фигуристку за такое поведение, а некоторые даже призвали Медведеву покинуть Японию.

              Ранее Медведева с помощью эмоджи отреагировала на обвинение в намерении сменить гражданство.

              Между тем двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал Медведевой завершить спортивную карьеру.


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