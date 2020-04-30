Прожившая в браке 73 года пара из США умерла от коронавируса в один день

Супружеская пара из американского штата Висконсин, прожившая в браке 73 года, умерла от коронавирусной инфекции в один день с разницей в шесть часов.

В начале апреля коронавирус обнаружили у 92-летней Мэри Кеплер, а через несколько дней обоих госпитализировали. У 94-летнего Уилфорда Кеплера коронавирус подтвердился уже в больнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

По словам их внучки Натали Ламеки, врачи поместили пару в одну палату и позаботились о том, чтобы их кровати стояли на расстоянии вытянутой руки.

Внучка Кеплеров рассказала, что пара спокойно отнеслась к своему будущему и знала, что их ожидает. По ее словам, бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и вьетнамскую войну.

Уилфорд и Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов. Их похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд.

Ранее в США прожившие в браке 51 год супруги скончались от осложнений из-за коронавирусной инфекции в один день.