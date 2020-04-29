На «Севмаше» рассказали о работе ОПК в условиях коронавируса

«Несмотря на распространение инфекции, наше предприятие работает, чтобы создавать ядерный щит России», — заявил газете ВЗГЛЯД начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» Александр Спиридонов, говоря о работе оборонно-промышленного комплекса России в условиях борьбы с распространением коронавируса.

«Наше предприятие продолжает свою работу, но с соблюдением необходимых мер предосторожности. У нас проводится обработка специальными средствами проходных зон, измерение температуры тела сотрудников, а также санобработка дверных ручек. Работникам выдаются антисептические гели, маски», – рассказал начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов.

Собеседник добавил, что сотрудники старше 65 лет сейчас находятся на больничном. «По желанию работники могут самоизолироваться, но большая часть из них изъявила желание работать, так как наше предприятие занимается созданием ядерного щита России. Все понимают важность нашей работы», – отметил эксперт.

«Севмаш» – это все-таки крупнейший судостроительный центр в России. На нем работает около 30 тысяч человек. И наша основная задача – строительство атомных подводных лодок для военно-морского флота России. Потому мы продолжаем свою работу», – заключил Спиридонов.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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