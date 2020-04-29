В Госдуме выступили за увеличение пособия для всех безработных

Пособие по безработице в России должно быть увеличено для всех, в том числе для потерявших работу до 1 марта, заявили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

С этой инициативой выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России, глава центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков. Он напомнил, что для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие увеличено до 12 тыс. 130 рублей, а те, кто оказались безработными ранее, получают до 8 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

«Инициативу поддерживаю и считаю, что этот пробел в законодательстве необходимо устранить. Сегодня люди, потерявшие работу до 1 марта, находятся точно в таких же условиях, что и люди, ставшие безработными в разгар пандемии. Сложившаяся ситуация нарушает принцип социальной справедливости», – сказала член комитета Ольга Павлова.

До этого аналогичное предложение поступило от главы комитета Ярослава Нилова, который просил премьера Михаила Мишустина расширить меры поддержки для всех безработных, установив пособие в размере 12 тыс. 130 рублей.

«Получается дискриминация... И те, и те – безработные. И те, и те одинаково должны рассчитывать на помощь со стороны государства. Почему мы их дискриминируем? Это некорректно», – сказал Нилов.

Накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России число безработных достигло 950 тыс. человек. В последний месяц число сдержанно растет в пределах прогнозов Минтруда.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.

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