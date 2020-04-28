Кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить?

Взгляд
28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
Разделы

Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...

Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ближайшие последствия пандемии

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Что случилось с Ким Чен Ыном

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
              Путин поручил правительству подготовить выход из режима ограничений с 12 маяСША провели разведывательные полеты из-за слухов о Ким Чен ЫнеСобянин заявил о необходимости продолжать строгий режим самоизоляции в МосквеРоскосмос оценил угрозу летящего к Земле астероида
              Путин: В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавирусаПравительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьеромИсточником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломникиМосквичам пообещали первую весеннюю грозу
              Россиян призвали не ездить к родным на майских праздникахНамерение Польши арестовать активы «Северного потока – 2» назвали шантажомЖителей Подмосковья предупредили о нашествии волков и медведейУ «Модного приговора» сменились ведущие

              Главная тема


              Коронавирус лишает мир продовольствия

              статистика заболеваемости


              Назван процент пациентов в России с бессимптомным коронавирусом

              рост заболеваемости


              В ООН заявили об «эволюции вспышки COVID-19» в Белоруссии

              антивирусные авиаправила


              Для пассажиров самолетов введут новые требования из-за коронавируса

              Видео

              психологический рубеж


              Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

              плато заболеваемости


              Коронавирус «скачет» по России

              нападки в интернете


              Владимира Соловьева атаковали вне эфира

              атомная энергетика


              США объявили новую энергетическую войну России

              династия Кимов


              Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

              Храмы и символы


              Ирина Алкснис: Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Диван или фитнес


              Дмитрий Грунюшкин: Бодипозитив ведет к деградации общества

              Переложить ответственность


              Никита Коваленко: Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              на ваш взгляд


              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?

              Кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить?

              		   28 апреля 2020, 19:00
              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Коронавирус уже оставил заметный след на российской экономике – по прогнозам Центробанка, в 2020 году ее спад составит от 4 до 6 %. Министр экономического развития Максим Решетников допускает, что к декабрю дефицит бюджета будет около 5 %. На этом фоне россияне столкнулись с риском потери работы. 

              В связи с этим российские власти постарались максимально упростить процедуру оформления пособия по безработице. Судя по сообщениям из регионов, пока система работает не идеально, и далеко не везде перешла на цифровой уровень. Однако есть и универсальные варианты, которыми могут воспользоваться все. 

              Кто может оформиться безработным

              Практически любой человек – не важно, уволенный работодателем или уволившийся по собственному желанию. Исключение составляют только несколько категорий граждан:

              – дети младше 16 лет;

              – пенсионеры;

              – заключенные;

              – студенты;

              – ИП;

              – военные;

              – адвокаты, нотариусы, самозанятые;

              – фермеры; 

              – уволенные за нарушение ТК;

              – учредители компаний.

              Если же вы рассчитываете на повышенные выплаты, введенные в связи с коронавирусом, то для них придется соответствовать еще ряду условий. Их могут получить:

              – уволенные после 1 марта 2020 года;

              – последние полгода (26 недель) до увольнения работавшие (для Москвы достаточно 60-ти рабочих дней начиная с 1 января 2020-го).

              Как оформиться

              Сейчас процедура несколько упрощена в угоду дистанционности, и как минимум до 31 декабря 2020 года есть три основных варианта: через сайт «Работа в России», через порталы Центров занятости населения (ЦЗН) своего региона (все их контакты можно найти здесь), если они достаточно функциональны для этого, как московский, например, и через сайт госуслуг (ищите по запросу «пособие по безработице)» .

              Последний вариант пока отмечается сбоями в работе, не у всех регионов есть адекватные сайты ЦЗН, поэтому по состоянию на конец апреля едва ли не единственным вариантом выглядит оформление через «Работу в России».

              В целом же схема везде примерно одинакова: сначала регистрируетесь на том или ином портале, используя учетную запись с госуслуг, и затем заполняете специальную форму. Там надо будет указать как минимум последнего работодателя, дату, причину увольнения и номер соответствующего приказа. Так что вооружиться этой информацией стоит заранее. Также придется указать сведения о своей квалификации (вуз, специальность) и предыдущих местах работы – проще говоря, добавить резюме (на «Работе в России» это придется сделать отдельно и заранее).   

              Кроме того, для расчетов выплаты некоторые ЦЗН могут потребовать от вас справку с бывшего места работы о среднем заработке за последние три месяца, которую в условиях работающих из дома компаний сейчас получить довольно сложно. Но на самом деле, согласно даже изначальному постановлению правительства о временном порядке назначения выплат (п.4) Центры сами должны обратиться в ПФР за всеми документами по человеку – то есть по его увольнению, зарплате за три месяца и так далее. Так что никаких документов прикладывать не нужно. 

              Каким будет размер пособия

              В конце марта президент Владимир Путин поднял максимальный размер федеральной выплаты безработным с 8000 до 12130 рублей. Минимальная осталась прежней – 1500 рублей. 

              Поначалу, после выхода постановления правительства №460, для получения максимальной суммы нужно было иметь соответствующую зарплату. Хотя на самом деле планка для нее не так высока – около 16 тысяч рублей в среднем должен был получать человек, имеющий право на пособие в 12 тысяч. 

              Однако 12 апреля вышло постановление №485, согласно которому по 12130 рублей получат абсолютно все россияне, потерявшие работу после 1 марта, вне зависимости от нюансов. Кроме того, по три тысячи дополнительно с апреля по июнь получат родители на каждого ребенка младше 18 лет. 

              Регионы также имеют право на дополнительные выплаты. В Москве. к примеру, максимальная сумма составит 19500 рублей (без учета 3 тысяч на ребенка). На эти деньги смогут рассчитывать уволенные после 1 марта, которые с начала года успели отработать более 60 дней. 

              Эта цифра не суммируется с федеральной выплатой, а учитывает ее. То есть в Москве сумма складывается из 12130 рублей федеральной выплаты, а также 1450 руб. на транспортные расходы и 5290 руб. дополнительной компенсации.

              Что касается уволенных до 1 марта, их повышенные выплаты не коснутся. Ни в Москве, ни в России в целом. Для них схема останется прежней – минимум 1500 рублей, максимум – 12130, в зависимости от зарплаты и отработанного до увольнения периода. 

              Как получить деньги

              При заполнении заявки онлайн нужно будет указать расчетный счет, на который их переведут.

              Сколько будут длиться выплаты

              Максимум шесть месяцев. При этом до 1 июля, то есть в течение трех месяцев, снижать сумму не будут. Как дальше – пока неясно. Если меры не продлят, то выплаты автоматически снизятся – законодательством предусмотрено, что если человек не нашел работу за три месяца с первой выплаты, то затем их снижают до 60% от среднего заработка на последнем месте.

              Региональные повышенные выплаты тоже конечны. В Москве, например, они предусмотрены до 30 сентября. И вообще - ЦЗН многих регионов отдельно предупреждают, что после снятия режима самоизоляции «цифровая» схема обращения за пособиями отменяется, все вернутся к формату личной явки на биржу труда.

              И еще важный момент – выплаты могут прекратить, если в течение 10 дней с момента регистрации безработным человеку предложат две «подходящих» ему должности, а он от них откажется. 


              «Подходящей» в России, как правило, считается работа, соответствующая квалификации человека и его среднему заработку на предыдущем месте. В законе понятия прописаны довольно размыто, в связи с чем стоит руководствоваться только одним основным правилом – не пропускать назначенного ЦЗН собеседования с потенциальным работодателем (даже если вы понимаете, что работа вам не подходит) и получить от него письменный отказ – его вы потом покажете на бирже труда. Так вы сохраните пособие и сможете продолжить собственные поиски вакансии.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............