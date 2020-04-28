Кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить?

Коронавирус уже оставил заметный след на российской экономике – по прогнозам Центробанка, в 2020 году ее спад составит от 4 до 6 %. Министр экономического развития Максим Решетников допускает, что к декабрю дефицит бюджета будет около 5 %. На этом фоне россияне столкнулись с риском потери работы.

В связи с этим российские власти постарались максимально упростить процедуру оформления пособия по безработице. Судя по сообщениям из регионов, пока система работает не идеально, и далеко не везде перешла на цифровой уровень. Однако есть и универсальные варианты, которыми могут воспользоваться все.

Кто может оформиться безработным

Практически любой человек – не важно, уволенный работодателем или уволившийся по собственному желанию. Исключение составляют только несколько категорий граждан:

– дети младше 16 лет;

– пенсионеры;

– заключенные;

– студенты;

– ИП;

– военные;

– адвокаты, нотариусы, самозанятые;

– фермеры;

– уволенные за нарушение ТК;

– учредители компаний.

Если же вы рассчитываете на повышенные выплаты, введенные в связи с коронавирусом, то для них придется соответствовать еще ряду условий. Их могут получить:

– уволенные после 1 марта 2020 года;

– последние полгода (26 недель) до увольнения работавшие (для Москвы достаточно 60-ти рабочих дней начиная с 1 января 2020-го).

Как оформиться

Сейчас процедура несколько упрощена в угоду дистанционности, и как минимум до 31 декабря 2020 года есть три основных варианта: через сайт «Работа в России», через порталы Центров занятости населения (ЦЗН) своего региона (все их контакты можно найти здесь), если они достаточно функциональны для этого, как московский, например, и через сайт госуслуг (ищите по запросу «пособие по безработице)» .

Последний вариант пока отмечается сбоями в работе, не у всех регионов есть адекватные сайты ЦЗН, поэтому по состоянию на конец апреля едва ли не единственным вариантом выглядит оформление через «Работу в России».

В целом же схема везде примерно одинакова: сначала регистрируетесь на том или ином портале, используя учетную запись с госуслуг, и затем заполняете специальную форму. Там надо будет указать как минимум последнего работодателя, дату, причину увольнения и номер соответствующего приказа. Так что вооружиться этой информацией стоит заранее. Также придется указать сведения о своей квалификации (вуз, специальность) и предыдущих местах работы – проще говоря, добавить резюме (на «Работе в России» это придется сделать отдельно и заранее).

Кроме того, для расчетов выплаты некоторые ЦЗН могут потребовать от вас справку с бывшего места работы о среднем заработке за последние три месяца, которую в условиях работающих из дома компаний сейчас получить довольно сложно. Но на самом деле, согласно даже изначальному постановлению правительства о временном порядке назначения выплат (п.4) Центры сами должны обратиться в ПФР за всеми документами по человеку – то есть по его увольнению, зарплате за три месяца и так далее. Так что никаких документов прикладывать не нужно.

Каким будет размер пособия

В конце марта президент Владимир Путин поднял максимальный размер федеральной выплаты безработным с 8000 до 12130 рублей. Минимальная осталась прежней – 1500 рублей.

Поначалу, после выхода постановления правительства №460, для получения максимальной суммы нужно было иметь соответствующую зарплату. Хотя на самом деле планка для нее не так высока – около 16 тысяч рублей в среднем должен был получать человек, имеющий право на пособие в 12 тысяч.

Однако 12 апреля вышло постановление №485, согласно которому по 12130 рублей получат абсолютно все россияне, потерявшие работу после 1 марта, вне зависимости от нюансов. Кроме того, по три тысячи дополнительно с апреля по июнь получат родители на каждого ребенка младше 18 лет.

Регионы также имеют право на дополнительные выплаты. В Москве. к примеру, максимальная сумма составит 19500 рублей (без учета 3 тысяч на ребенка). На эти деньги смогут рассчитывать уволенные после 1 марта, которые с начала года успели отработать более 60 дней.

На эту тему

Эта цифра не суммируется с федеральной выплатой, а учитывает ее. То есть в Москве сумма складывается из 12130 рублей федеральной выплаты, а также 1450 руб. на транспортные расходы и 5290 руб. дополнительной компенсации.

Что касается уволенных до 1 марта, их повышенные выплаты не коснутся. Ни в Москве, ни в России в целом. Для них схема останется прежней – минимум 1500 рублей, максимум – 12130, в зависимости от зарплаты и отработанного до увольнения периода.

Как получить деньги

При заполнении заявки онлайн нужно будет указать расчетный счет, на который их переведут.

Сколько будут длиться выплаты

Максимум шесть месяцев. При этом до 1 июля, то есть в течение трех месяцев, снижать сумму не будут. Как дальше – пока неясно. Если меры не продлят, то выплаты автоматически снизятся – законодательством предусмотрено, что если человек не нашел работу за три месяца с первой выплаты, то затем их снижают до 60% от среднего заработка на последнем месте.

Региональные повышенные выплаты тоже конечны. В Москве, например, они предусмотрены до 30 сентября. И вообще - ЦЗН многих регионов отдельно предупреждают, что после снятия режима самоизоляции «цифровая» схема обращения за пособиями отменяется, все вернутся к формату личной явки на биржу труда.

И еще важный момент – выплаты могут прекратить, если в течение 10 дней с момента регистрации безработным человеку предложат две «подходящих» ему должности, а он от них откажется.



«Подходящей» в России, как правило, считается работа, соответствующая квалификации человека и его среднему заработку на предыдущем месте. В законе понятия прописаны довольно размыто, в связи с чем стоит руководствоваться только одним основным правилом – не пропускать назначенного ЦЗН собеседования с потенциальным работодателем (даже если вы понимаете, что работа вам не подходит) и получить от него письменный отказ – его вы потом покажете на бирже труда. Так вы сохраните пособие и сможете продолжить собственные поиски вакансии.